Tirana ospita la Convention di Evolution Travel: consulenti di viaggio in arrivo da tutto il mondo

I consulenti di viaggio online Evolution Travel giungeranno il 27 settembre 2025 da ogni parte del mondo a Tirana, per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Convention Evolution Travel 2025, in programma negli spazi del prestigioso Hotel Mak Albania. Un appuntamento che promette di trasformandosi in un catalizzatore di innovazione e crescita per l’intera rete internazionale.

L’evento di Evolution Travel rappresenta un momento di incontro pensato per i professionisti del settore che desiderano vivere un’esperienza di formazione, networking e condivisione. Una giornata intensa, animata dalla conduzione brillante di Emilio Zanetti, consulente esperto, che accompagnerà i partecipanti attraverso interventi di esperti, workshop e testimonianze di colleghi che hanno raggiunto importanti traguardi professionali.

La scelta di Tirana come sede della convention non è casuale. La capitale albanese rappresenta lo spirito di Evolution Travel: una realtà dinamica, in continua evoluzione, che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Proprio come il network globale, che oggi può vantare oltre 900 consulenti di viaggio online distribuiti in tutto il mondo e un team di oltre 50 professionisti che operano nel back office (anche dall’Albania, appunto), coprendo ogni aspetto del business dal marketing all’informatica. La convention 2025 è un momento unico per questa community internazionale: consulenti che collaborano da continenti diversi avranno finalmente l’opportunità di incontrarsi di persona, condividere esperienze e costruire relazioni che vanno oltre lo schermo del computer.

Particolare attenzione, durante la giornata, sarà dedicata all’intelligenza artificiale applicata al turismo, tema di crescente importanza per i consulenti di viaggio che devono rimanere competitivi in un mercato sempre più tecnologico. I workshop approfondiranno strategie operative vincenti, progetti di collaborazione con CRS e tour operator, offrendo strumenti concreti per migliorare le performance professionali. Non mancheranno momenti dedicati ai nuovi ingressi nella rete, con panel pensati per chi muove i primi passi nel settore. Questo approccio inclusivo riflette la filosofia di Evolution Travel: una community che cresce insieme, dove l’esperienza dei veterani si mescola con l’energia e le idee fresche dei nuovi arrivati.

Uno dei momenti più attesi della giornata sarà il confronto diretto con Luca Baldisserotto, i fondatori di Evolution Travel. La loro presenza rappresenta l’opportunità per tutti i consulenti di conoscere di prima mano la visione strategica di Evolution Travel e di contribuire attivamente alla definizione del futuro della rete. La giornata culminerà con la tradizionale cena di gala, momento in cui verranno consegnati gli ‘Oscar Evolution Travel’, i quali celebrano il merito e l’impegno dei consulenti di viaggio online. Il menù della serata proporrà un viaggio nei sapori albanesi, con specialità come l’agnello arrosto con patate, le polpette Korça e il tradizionale dolce Sheqerpare. Un’esperienza gastronomica che permetterà ai partecipanti di immergersi completamente nella cultura locale.