Torna Bravo Comedy Night: spettacolo in teatro per le adv in 12 tappe

30 Settembre 2025, 12:00

Ha preso il via il 23 settembre al Teatro Gioiello di Torino il nuovo tour ‘Comedy Night’, l’appuntamento di intrattenimento firmato Bravo, brand di viaggio di Alpitour World, che porterà in scena, con 12 tappe in tutta Italia, uno spettacolo comico dedicato agli agenti di viaggio e ai loro clienti.

Realizzato in collaborazione con l’Ente del Turismo Egiziano, la prima tappa a Torino ha registrato il tutto esaurito, con una partecipazione che ha superato le 500 presenze.

L’iniziativa, che si concluderà a Milano ad aprile 2026, vedrà alternarsi sul palco numerosi comici noti al grande pubblico, guidati da Giovanni D’Angella, che per il secondo anno sarà il presentatore di tutte le serate del tour. Il pubblico sarà coinvolto in sketch divertenti, gag originali e momenti di interazione, per celebrare il mondo del viaggio con leggerezza.

“Abbiamo voluto ripetere e arricchire un’operazione lanciata lo scorso anno – dichiara Alessandro Seghi, Direttore Commerciale della divisione Tour Operating di Alpitour World – Per noi questi eventi rappresentano un’ulteriore espressione dell’idea di omnicanalità, intesa come relazione stretta tra il Tour Operator, le Agenzie di Viaggio e gli ospiti che hanno già avuto modo di conoscere i villaggi Bravo. Un legame che coltiviamo non solo da un punto di vista tecnologico, commerciale e di loyalty, ma anche attraverso momenti di intrattenimento, per rafforzare la community che ruota intorno al nostro Brand”.

Dopo il debutto torinese, le Bravo Comedy Night proseguiranno nei prossimi mesi facendo tappa nelle principali città italiane e trasformando i teatri in luoghi di incontro e condivisione tra professionisti del turismo e viaggiatori.

Questo il calendario delle Bravo Comedy Night:

DATA CITTÀ TEATRO
23/9/2025 Torino Teatro Gioiello
25/09/2025 Bologna Teatro consorziale di Budrio
29/09/2025 Padova Piccolo Teatro Padova
30/09/2025 Tavagnacco (Udine) Teatro Maurensig
02/10/2025 Bergamo CineTeatro Colognola
13/11/2025 Napoli Teatro Acacia
19/11/2025 Roma Teatro Ghione
13/01/2026 Catania Teatro Ambasciatori
15/01/2026 Palermo Teatro Orione
19/01/2026 Ancona Teatro Sperimentale
21/01/2026 Bari Teatro Anchecinema
02/04/2026 Milano Teatro Manzoni
