Torna Bravo Comedy Night: spettacolo in teatro per le adv in 12 tappe

Ha preso il via il 23 settembre al Teatro Gioiello di Torino il nuovo tour ‘Comedy Night’, l’appuntamento di intrattenimento firmato Bravo, brand di viaggio di Alpitour World, che porterà in scena, con 12 tappe in tutta Italia, uno spettacolo comico dedicato agli agenti di viaggio e ai loro clienti.

Realizzato in collaborazione con l’Ente del Turismo Egiziano, la prima tappa a Torino ha registrato il tutto esaurito, con una partecipazione che ha superato le 500 presenze.

L’iniziativa, che si concluderà a Milano ad aprile 2026, vedrà alternarsi sul palco numerosi comici noti al grande pubblico, guidati da Giovanni D’Angella, che per il secondo anno sarà il presentatore di tutte le serate del tour. Il pubblico sarà coinvolto in sketch divertenti, gag originali e momenti di interazione, per celebrare il mondo del viaggio con leggerezza.

“Abbiamo voluto ripetere e arricchire un’operazione lanciata lo scorso anno – dichiara Alessandro Seghi, Direttore Commerciale della divisione Tour Operating di Alpitour World – Per noi questi eventi rappresentano un’ulteriore espressione dell’idea di omnicanalità, intesa come relazione stretta tra il Tour Operator, le Agenzie di Viaggio e gli ospiti che hanno già avuto modo di conoscere i villaggi Bravo. Un legame che coltiviamo non solo da un punto di vista tecnologico, commerciale e di loyalty, ma anche attraverso momenti di intrattenimento, per rafforzare la community che ruota intorno al nostro Brand”.

Dopo il debutto torinese, le Bravo Comedy Night proseguiranno nei prossimi mesi facendo tappa nelle principali città italiane e trasformando i teatri in luoghi di incontro e condivisione tra professionisti del turismo e viaggiatori.

Questo il calendario delle Bravo Comedy Night: