Federalberghi: a Torino occupazione media camere al 70%

Nel 2025 l’occupazione media delle camere a Torino si è attestata al 70%, consolidando così i risultati degli ultimi due anni. “In leggera crescita – fa sapere Federalberghi – il numero dei turisti stranieri che anche quando scelgono di visitare altre eccellenze del territorio piemontese – Langhe, Monferrato, laghi – abbinano sempre più spesso un soggiorno nel capoluogo”.

I mesi che hanno fatto registrare un miglioramento rispetto al 2024 sono stati gennaio (quasi al 60% di occupazione), luglio (più del 65%) e agosto (oltre il 55%). “Questi dati certificano il successo della destagionalizzazione, premiando la scelta di calendarizzare grandi eventi anche nei mesi che venivano visti come ‘bassa stagione'”. Agosto, in particolare, ha fatto segnare numeri più alti del solito “grazie al susseguirsi di grandi eventi internazionali (Mondiali di Twirling e Vuelta in particolare)”. Maggio e ottobre hanno fatto registrare una percentuale vicina all’80% mentre novembre si conferma uno dei mesi clou per la destinazione, con un’occupazione compresa tra l’80 e l’85%.

“Abbiamo sempre ribadito il nostro apprezzamento – dice Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – per gli sforzi portati avanti da Regione, Comune e Camera di commercio ma ora è giunto il momento di osare. Chiediamo soprattutto di massimizzare l’attenzione generata dai grandi eventi predisponendo anche offerte strutturali di natura diversa che solo il fieristico-congressuale può generare a più lungo termine; agevolare un’interlocuzione più diretta e coinvolta di professionisti del settore nella governance del Turismo e di risolvere la questione relativa all’apertura dei servizi ai non alloggiati; di conferire finalmente dignità al settore qualificandolo distintamente nel Prgc e di creare uno sportello unico per le attività turistico-ricettive”.