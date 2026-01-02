Tour in Giappone sulle tracce degli antichi guerrieri con Kibo

Dieci giorni da vivere intensamente, per toccare da vicino una cultura millenaria che ancora permea sotto vari aspetti tradizioni e carattere del Giappone: la forza dei samurai. KIBO ha messo a punto uno splendido tour per piccoli gruppi – minimo 2 e massimo 9 persone – che prevede 9 notti e 6 diverse sistemazioni, in un caleidoscopio di città, paesaggi, spostamenti su treni veloci in un continuo rimando tra antichità e contemporaneità, che è una delle caratteristiche più stranianti per noi occidentali del Giappone.

I samurai sono esistiti come classe guerriera in Giappone per circa sette secoli, dal XII al XIX, e nacquero come guardie del palazzo imperiale, per poi diventare una casta di guerrieri d’élite e, con il tempo, funzionari e intellettuali. La loro classe fu formalmente abolita durante la Restaurazione Meiji nel 1868, che portò alla creazione di un esercito nazionale sul modello occidentale, ma la loro influenza sulla cultura e la filosofia non è mai scomparsa. Il fascino del samurai vive in un insieme di principi positivi di rigorosa disciplina, fedeltà, devozione alla causa, facendone un eroe quasi romantico.

Il viaggio prevede la guida in italiano, e inizia con la visita della città di Kyoto, celebre per i diversi e ricchi templi e la spiritualità: qui si trovano il tempio Kiyomizu-dera, fondato nel 798 (gli edifici attuali sono ricostruzioni del 1633) il tempio Ryoan-ji, con il suo giardino zen di rocce, il meraviglioso Padiglione d’Oro Kinkaku-ji, e il tempio Sanjusangen-do, un edificio che custodisce 1.001 statue lignee di Kannon. La vicina Nara custodisce Todai-ji, tempio dove è custodito il Grande Buddha, una delle statue in bronzo più grandi del mondo, e del grande santuario shintoista Kasuga, circondato da circa 10.000 lanterne. Entrambi gli edifici si trovano in un parco che pare uscito da una fiabesca illustrazione, dove vivono numerosi daini in semi libertà.

A Osaka c’è modo di muoversi in libertà per visitare il Castello, l’Umeda Sky Building, originale struttura a ponte composta da due torri gemelle di quaranta piani, e il distretto di Dotonbori, zona famosissima per le sue insegne luminose. Osaka è considerata la città gastronomica per eccellenza del Giappone: sono rinomati tanto i suoi ristoranti più glam che il suo ottimo street food. Il viaggio prosegue poi per Kanazawa, dove si trovano il parco Kenroku-en, considerato come uno dei tre giardini più belli del Giappone e il Nagamachi Yuzen-kan, dove sono esposti splendidi kimono in seta Kaga Yuzen, la tecnica tradizionale della zona.

Il giorno seguente sono due le tappe previste: Shirakawa-go, il villaggio dalle caratteristiche case a tetto spiovente in paglia, curiosamente gemellato con Alberobello e dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, e Takayama, con il suo caratteristico quartiere di Sanmachi-suji, cuore del centro storico, dove si passeggia fra fabbriche di saké e case tradizionali riconvertite in negozi artigianali. Questa serata prevede una cena tradizionale e pernottamento al ryokan. Matsumoto, con il suo Castello e la scuola Kaichi, dichiarati tesori nazionali, conserva tracce dei periodi Edo e Taisho, per una straordinaria passeggiata nel passato.

Ultima tappa del viaggio è la capitale, Tokyo, per la quale è prevista una approfondita visita guidata che tocca il santuario shintoista Meiji Jingu, il quartiere di Harajuku, noto per la moda e i suoi negozi unici, quello di Asakusa, con il suo tempio Senso-ji, il più antico della città, e il viale Nakamisedori, famoso per i negozi tradizionali. Infine, si raggiunge il quartiere di Shinjuku, dove termina la visita, per ammirare una vista panoramica da 202 metri di altezza dalla terrazza del Tokyo Metropolitan Government Building, elegante palazzo progettato da Kenzo Tange.

Il prezzo del tour firmato KIBO con soggiorni, transfer e guida in italiano a Kyoto e Tokyo parte da 2.750 euro a persona. Voli dall’Italia esclusi.