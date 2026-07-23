Travel Expert nomina Alessio Piano a capo di Stoviaggio

Per consolidare il posizionamento e mantenere un trend di espansione a doppia cifra anche nel 2026, Travel Expert ha nominato Alessio Piano nuovo Project Manager di Stoviaggio, il brand della rete specializzato nei tour accompagnati con partenza dall’Italia.

Piano, con una solida esperienza maturata tra villaggi turistici, agenzie di viaggio e la rete Frigerio Viaggi, ha già contribuito ai primi successi del progetto. Come evidenziato dal CEO e Co-Founder di Travel Expert, Luigi Porro, Stoviaggio vanta collaborazioni con oltre 40 content creator e prevede per i prossimi mesi tra agosto e l’autunno un calendario di circa trenta partenze confermate (di cui 6 già sold-out). L’obiettivo strategico del network è quello di inserire circa 20 nuovi creator ogni anno, affiancandoli a oltre 100 Personal Travel Expert per la costruzione tecnica e la vendita dei pacchetti.

Tra le peculiarità del modello operativo di Stoviaggio risaltano la presenza diretta del creator come accompagnatore e co-progettista dell’itinerario, l’inclusione dei voli in tutti i pacchetti proposti e l’assenza di limiti o divisioni per fasce d’età tra i partecipanti. In catalogo figurano itinerari fortemente caratterizzati: dai viaggi low-budget alla scoperta del mondo a tour tematici dedicati alla gemmologia, fino alle prossime partenze per il centenario della Route 66, il Festival delle Lanterne in Thailandia e un itinerario culturale tra Abruzzo e Giappone.