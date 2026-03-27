Veratour chiude 2025 con fatturato a 265 mln

27 Marzo 2026, 12:41

Veratour chiude il 2025 con il suo bilancio record, il più elevato fin dalla fondazione 35 anni fa. Il fatturato si attesta a 265 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto al 2024. Le marginalità completano il quadro positivo con Ebt (Utile stimato prima delle imposte) a 23,1 milioni di euro, superiore rispetto a un anno fa del 16%.

Una buona crescita organica, ottenuta in un periodo storico non facile per l’economia italiana e per gli equilibri internazionali. Il bilancio 2025 è stato il “migliore della nostra storia segno che siamo sulla strada giusta: siamo un’azienda 100% italiana che si avvale di una squadra unita e appassionata”, afferma Stefano Pompili CoCeo Veratour.

“Abbiamo dovuto fronteggiare – aggiunge – diverse crisi geopolitiche in questi trentacinque anni, siamo tuttavia consapevoli che il legittimo desiderio di viaggiare è incomprimibile: in momenti complessi il turismo organizzato è la risposta migliore perché garantisce assistenza costante ovunque nel mondo”.

Nonostante la situazione internazionale Veratour porta avanti gli investimenti programmati e arricchisce la sua offerta con sei novità per il 2026 tra cui in Grecia, Spagna, Turchia, Egitto e Zanzibar. Secondo il piano aziendale, Veratour punta al raggiungimento di un volume di affari di 285 milioni di euro per il 2026, 310 milioni di euro per il 2027.

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