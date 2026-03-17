Viaggigiovani.it nella classifica Hospitality & Travel del Financial Times

Viaggigiovani.it si conferma tra le realtà imprenditoriali italiane a più alto tasso di crescita in Europa. Il tour operator con sede a Trento, fondato da Nicola Moltrer, è stato inserito nella prestigiosa classifica FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2026, stilata dal Financial Times nel triennio 2021-2024.

Il risultato è di rilievo: 48° posto nella graduatoria generale, indipendentemente dal settore, e 1° posto nell’intera categoria Hospitality & Travel tra tutte le aziende europee analizzate. Lo speciale in versione cartacea del Financial Times verrà pubblicato il 26 marzo 2026.

Il riconoscimento arriva a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione, su Affari & Finanza di Repubblica, dello studio “Campioni della crescita 2026” dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), che aveva già collocato Viaggigiovani.it al 4° posto assoluto tra le imprese italiane a più alta crescita nel quadriennio 2021-2024, con un tasso medio annuo del +165,71% e un fatturato salito a 12,5 milioni di euro.

Un percorso di crescita che si ripete: già nella precedente edizione della classifica italiana del Sole 24 Ore – Statista, Viaggigiovani.it aveva conquistato la 86ª posizione nazionale con una crescita media annua del 92,29%.