Volonline Group punta su con eHotelXML e annuncia l’ingresso in Spagna e Balcani

Volonline Group accelera nella sua strategia di crescita internazionale, frutto di un solido sviluppo del prodotto alberghiero e di un’evoluzione multicanale che sta proiettando il Gruppo verso i principali mercati mondiali.

Il pilastro di questa crescita è rappresentato dal potenziamento del prodotto hotel diretto. Grazie al lavoro sinergico di Gianni Galli, che da febbraio scorso è al timone del ufficio prodotto del broker alberghiero eHotelXML, e dei responsabili delle singole Business Unit di Volonline Group, il Gruppo ha contrattualizzato e connesso direttamente numerose catene alberghiere internazionali e migliaia di singoli hotel. Questa operazione ha permesso uno sviluppo rapidissimo dell’offerta, che oggi vanta oltre a un ampio prodotto (+800.000 hotel in tutto il mondo) di DMC, wholesaler e partner strategici, ma soprattutto può contare su più di 23.500 hotel in contrattazione diretta a livello internazionale, garantendo competitività e controllo verticale del prodotto.

“eHotelXML si conferma un motore della distribuzione multicanale tramite wholesaler, OTA, OTO, banche letti, Tour Operator e DMC a livello globale. I numeri testimoniano il successo di questa visione: per quanto riguarda la presenza internazionale, l’attività di vendita si svolge in 27 paesi, tramite più di 160 clienti ed è pari a oltre l’ 11% del fatturato di Volonline Group”, dice Luca Adami.

Tra le destinazioni più vendute, Stati Uniti, Giappone, Italia, Emirati Arabi e Spagna. Per il 2026, l’attività di consolidamento internazionale si espanderà ulteriormente includendo la biglietteria con logica POS (Point of Sales) e il consolidamento legato ai tour.

Inoltre, il 2026 segna l’ingresso ufficiale di Volonline Group nel mercato retail estero. Le aree individuate per il presidio commerciale sono i Balcani (con focus su Albania, Kosovo e Azerbaijan) e la Spagna. Per supportare questa espansione, il team commerciale internazionale, guidato da Francesco Catalano, si è recentemente arricchito di figure di grande esperienza come Andi Iole, professionista proveniente da una lunga collaborazione con EasyMarket, per il mercato balcanico, e di Stefano Colombo, attraverso il GSA ABANICO, dedicato al mercato spagnolo.

Per sostenere lo sviluppo internazionale, Volonline Group sarà presente nelle principali fiere di settore nei prossimi mesi; oltre a Fitur, da poco conclusasi a Madrid, il gruppo sarà a Satte (Nuova Delhi), ITB (Berlino) e WTM (San Paolo)