Altro che Ryanair, ecco le compagnie più economiche nel 2025

In vista dell’ormai imminente Black Friday, per aiutare i passeggeri europei a distinguere le vere occasioni dai falsi affari e trovare le compagnie davvero convenienti, AirAdvisor ha pubblicato la sua nuova classifica delle 10 compagnie più economiche in Europa per il 2025. E i risultati sorprendono: alcune compagnie tradizionali superano diversi marchi “low-cost” in termini di convenienza reale.

La classifica (da consultare qui) si basa sul RASK (Revenue per Available Seat Kilometre), che mostra quanto guadagna una compagnia aerea per ogni chilometro e per ogni posto disponibile, includendo sia il prezzo del biglietto sia le tariffe accessorie. A differenza delle tariffe pubblicizzate, il RASK rivela il costo reale che i passeggeri finiscono per pagare.

“I voli sembrano economici a prima vista, ma quando si aggiungono bagagli, scelta del posto e supplementi di pagamento, il prezzo può raddoppiare”, spiega Anton Radchenko, CEO di AirAdvisor.

La classifica conferma che Wizz Air resta la compagnia più conveniente in assoluto, con un margine ampio rispetto ai concorrenti. TAP e SAS superano molte compagnie che si definiscono low-cost, offrendo un valore reale migliore. Ryanair, nonostante le tariffe base estremamente basse, chiude la classifica a causa di un modello di prezzo fortemente basato sui servizi aggiuntivi. Alcune compagnie di bandiera sono diventate sorprendentemente competitive, più di diversi vettori budget.

“I consumatori dovrebbero smettere di giudicare un volo solo dal prezzo iniziale – afferma Radchenko -.

Un biglietto da 9 euro può diventare rapidamente 90 euro quando si aggiungono il bagaglio a mano, la scelta del posto o la possibilità di sedersi vicino alla propria famiglia”.