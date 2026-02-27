Ancora scioperi: treni a rischio nel weekend

Dalle 21 di stasera, venerdì 27 febbraio, fino alla stessa ora di sabato sciopererà il personale di macchina e di bordo di Fs, Italo, Trenord e altri operatori ferroviari locali. Per l’Alta velocità e la lunga percorrenza è previsto un elenco di treni garantiti, consultabile sui rispettivi siti.

Incrocia le braccia per 24 ore anche il personale di imprese che svolgono attività ferroviaria aderente a Cub Trasporti/Sgb, mentre durerà 8 ore – dalle 22 di stasera alle 5.59 di sabato – la protesta proclamata da Usb Lavoro Privato.