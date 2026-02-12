Oltre 1,5 scioperi aerei al mese nel 2025 e il nuovo anno è già caldo

Durante il 2025 in Italia sono stati effettuati in totale 19 scioperi nel comparto del trasporto aereo, in media oltre 1,5 giorni di stop ogni mese, mentre solo nei primi tre mesi del 2026 sono già 4 le serrate organizzate nel settore degli aerei. Lo afferma RimborsoAlVolo, società specializzata nell’assistenza ai passeggeri, dopo la segnalazione inviata dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi al Mit.

Ai 19 scioperi dello scorso anno si aggiungono le proteste messe in atto il 9 e il 31 gennaio 2026 dai sindacati di categoria, mentre altre serrate sono state indette per il 16 febbraio e per il 7 marzo da lavoratori aeroportuali e personale delle compagnie aeree.