Diritti in aereo, Parlamento UE approva le tre ore di ritardo

L’Unione Europea sta tentando di aggiornare il Regolamento Europeo 261/2004, che tutela i passeggeri aerei e i suoi diritti di risarcimento in caso di disagio: 632 voti favorevoli, 15 contrari e 9 astenuti per le modifiche proposte dalla Commissione Tran in merito alle tutele dei passeggeri aerei.

Il Parlamento, quindi, mantiene la linea dura, come già accaduto dalla Commissione Tran, contro il Consiglio, che intende indebolire i diritti in vigore dal 2004, pensati per tutelare adeguatamente i passeggeri in caso di disservizio.

Nello specifico, anche in seconda lettura, il Parlamento e la Commissione Tran, con l’approvazione, intendono migliorare il diritto dei passeggeri. L’aggiornamento normativo riguarda anche l’assegnazione dei posti gratuiti in aereo per i minori, regole sui bagagli e delinea le circostanze eccezionali in caso di cancellazione del volo.

Grande attenzione, tuttavia, è riservata all’adeguamento della disciplina riguardante i ritardi, le cancellazioni e gli importi della compensazione pecuniaria. Il Parlamento e la Commissione Tran restano fermi nel confermare le tre ore di ritardo rispetto all’arrivo al fine di scaturire il diritto al riconoscimento della compensazione pecuniaria. Il Consiglio UE, invece, intende aumentare il gap a quattro ore di ritardo.

Il Parlamento inoltre propone che le compensazioni pecuniarie siano comprese tra 300 e 600 euro. Al momento la normativa prevede le compensazioni pecuniarie da 250, 400 e 600 euro in base alla distanza della tratta aerea, mentre il Consiglio propone compensazioni che oscillano da 300 a 500 euro.

Tra le modifiche proposte, i deputati vogliono garantire il diritto di portare a bordo gratuitamente un oggetto personale ed un bagaglio a mano di dimensioni massime di 100 centimetri e peso massimo di 7 chili.

Il prossimo passo sarà quello di trasmettere al Consiglio la volontà del Parlamento europeo. È molto difficile che il Consiglio accetti tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento. L’idea politica del Consiglio, come già ribadito, è infatti quella di aumentare il ritardo a 4 ore, facendo così perdere, secondo i dati raccolti da ItaliaRimborso, il diritto a circa il 70% dei passeggeri che subisce un ritardo aereo e quindi il diritto alla compensazione pecuniaria.

Se il Consiglio non approverà gli emendamenti, si procederà alla costituzione di un Comitato di conciliazione, composto da 27 membri del Parlamento e altrettanti del Consiglio. Il Comitato di conciliazione avrà sei, prorogabili in otto, settimane per trovare un accordo su un testo unico. Se fallisce anche il Comitato di conciliazione, la proposta decade definitivamente e resta in vigore l’attuale Regolamento Europeo 261/2004.

Le reazioni

“Il nostro punto di partenza è chiaro. Vogliamo rafforzare, non indebolire, i diritti dei passeggeri. La soglia delle tre ore, gli attuali livelli di compensazione, i moduli precompilati e garanzie effettive restano per noi linee rosse”, dichiara il relatore Andrey Novakov (PPE, Bulgaria).

“Attendiamo con trepidazione che si trovi un accordo al fine di tutelare al meglio i diritti dei passeggeri. Siamo contenti che il Parlamento abbia seguito la linea tracciata dalla Commissione Tran. Resta il nodo del Consiglio, che auspichiamo applichi il buon senso per il bene dei viaggiatori aerei”, spiega il ceo di ItaliaRimborso, Felice D’Angelo.

“La posizione espressa dal Parlamento europeo rappresenta un passo avanti importante – sottolinea il presidente di Assoviaggi Confesercenti Gianni Rebecchi – resta però fondamentale intervenire anche sull’assistenza ai passeggeri: i call center delle compagnie aeree dovrebbero garantire informazioni tempestive e un servizio clienti adeguato e realmente accessibile: oggi, troppo spesso, i viaggiatori si trovano di fronte a chat interminabili e numeri telefonici difficili da reperire. Inoltre, Assoviaggi Confesercenti insieme alle altre associazioni italiane ed europee del settore ribadisce la richiesta alla Commissione europea di introdurre anche per il trasporto aereo – come già avviene per il turismo organizzato – una garanzia a tutela dei viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento delle compagnie aeree. I numerosi casi degli ultimi quindici anni dimostrano quanto questa misura sia necessaria per tutelare viaggiatori ed operatori del settore”, conclude Rebecchi.