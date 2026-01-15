Torna l’Open Day del Genova City Airport, 28 gennaio 4^ edizione

Torna mercoledì 28 gennaio l’Open Day del Genova City Airport, l’appuntamento business to business ideato e organizzato dall’Aeroporto di Genova in collaborazione con Fiavet Liguria e Assoviaggi per favorire lo sviluppo del traffico da e per lo scalo genovese.

Giunto alla 4^ edizione, il workshop si terrà dalle 9 alle 17 presso il Tower Airport Hotel & Conference Center (Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44) e metterà in contatto diretto le agenzie di viaggio del territorio (Liguria e basso Piemonte) con le compagnie aeree che volano sull’aeroporto Cristoforo Colombo.

Oltre settanta i professionisti della filiera dei viaggi che hanno già confermato la propria partecipazione: agenzie di viaggio e tour operator liguri e del basso Piemonte, i vettori aerei Aeroitalia, Air Dolomiti Lufthansa, ITA Airways, KLM, Volotea, Vueling, Wizz Air, enti di promozione turistica delle destinazioni, le compagnie crocieristiche Costa Crociere, MSC e Royal Caribbean e altri partner dell’aeroporto tra cui, le società di autonoleggio e trasporto privato, per una giornata all’insegna del confronto e del business networking.

Il programma del workshop prevede anche una presentazione da parte del management di Aeroporto di Genova Spa sui risultati del traffico passaggeri 2025 e sul piano di ammodernamento dello scalo che, a fine 2026, sarà interamente rinnovato per offrire ai viaggiatori un’esperienza best in class.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione a questo link.