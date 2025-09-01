Cieli sempre più pet friendly: il nuovo modello Italia

01 Settembre 2025, 11:45

Cieli ‘pet friendly’ non solo in Italia ma in tutto il mondo: Enac riconosce ai “nostri amici animali” la possibilità di volare “on board” quali componenti della nostra famiglia. L’Information Paper contenente le proposte Enac, che sarà presentato il prossimo 24 settembre, a Montreal, nel corso della 42^ Assemblea generale Icao, è stato anticipato dal direttore generale Enac Alexander D’Orsogna, per una condivisione Ecac-European Civil Aviation Conference, nella 74a riunione speciale dei direttori generali, in corso a Berna.

Il documento verrà illustrato a latere dell’Assemblea Icao a Montreal il prossimo 24 settembre, in uno Skytalk, dal presidente Enac Pierluigi Di Palma, dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi e dall’ad di Ita Airways, Joerg Eberhart, evidenziando come “il nostro Paese sia il primo a riconoscere gli animali domestici come componenti della famiglia, come sancito dalla Costituzione, rendendo questi valori patrimonio di tutta la comunità internazionale dell’aviazione civile”.

animali in cabinacieli pet friendlyenacicaoInformation PaperItalia Trasporti
