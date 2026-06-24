Crolla il sistema di comunicazione, stop ai treni in Germania

Convogli riportati in stazione, passeggeri nel caos. Azienda,’per stanotte non si circola’

È la tarda serata di ieri quando le ferrovie tedesche annunciano il blocco di tutti i treni nella Repubblica federale, a causa di un guasto tecnico importante. Ed è il portavoce della Deutsche Bahn a confermare alla Dpa il crollo del sistema di comunicazione, con un impatto ad ampio raggio.

Il traffico ferroviario è stato sospeso per circa due ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Lo stop ha riguardato tutto il territorio della Repubblica federale. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn, è poi ripresa la circolazione dei treni. “Dopo 90 minuti di interruzione, tutti i treni sono di nuovo in circolazione”, ha dichiarato alla Bild l’amministratore delegato Evelyn Palla. ‘Siamo riusciti a stabilizzare la situazione utilizzando un sistema di emergenza. Ora dobbiamo determinare la causa’ del guasto”.

L’improvvisa situazione di disagio ha colpito tutti gli utenti che si trovavano in viaggio, anche sulle tratte regionali. Le prime notizie su un blocco che poi ha coinvolto l’intera rete ferroviaria del Paese sono arrivate dai social e dai media locali, che hanno riferito dei disservizi e ritardi innanzitutto sulle tratte regionali.