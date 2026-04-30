easyjet e Rolls Royce testano motore per aereo a idrogeno

easyJet e Rolls Royce hanno testato con successo un motore aeronautico Pearl 15 modificato, che ha raggiunto la massima potenza di decollo operando al 100% a idrogeno presso il Nasa Stennis Space Center di Bay St. Louis, in Mississippi.

Questo traguardo è il risultato di un programma quadriennale di collaborazione tra Rolls Royce, easyJet e partner globali volto a esplorare il potenziale dell’idrogeno come possibile carburante per l’aviazione e a sviluppare competenze ingegneristiche a supporto delle future applicazioni nel campo della propulsione.

In questa fase del programma di collaudo, gli ingegneri hanno dimostrato che un moderno motore a reazione, scalabile per alimentare aeromobili a fusoliera stretta (narrowbody), può operare in sicurezza utilizzando idrogeno gassoso lungo un ciclo di volo completamente simulato, comprendente accensione, decollo, crociera e atterraggio.