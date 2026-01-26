Eurocontrol, nel 2025 gestiti in sicurezza oltre 1,8 milioni di voli

Nel 2025 il Centro di controllo dell’area superiore di Maastricht (MUAC) di Eurocontrol (organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea) ha gestito in sicurezza 1.829.242 voli nel suo spazio aereo.

Si tratta – sottolinea Eurocontrol – del volume di traffico annuale più elevato gestito da MUAC dall’inizio della pandemia e rappresenta un aumento del 2% rispetto al 2024. I livelli di traffico più elevati sono stati registrati durante il periodo estivo. Da giugno a settembre sono stati gestiti 677.010 voli, pari a una media di 5.600 voli al giorno. Luglio è stato il mese più trafficato dell’anno con 173.977 voli e il 4 luglio è stato raggiunto un nuovo record storico di traffico giornaliero per MUAC con 5.831 voli.

Al contrario – viene evidenziato -, alcuni dei maggiori incrementi di traffico su base annua si sono osservati al di fuori dei tradizionali periodi di punta, con un aumento del traffico a gennaio e marzo del 3,5% rispetto all’anno precedente. In termini di ritardo, il ritardo medio per volo nell’intero anno è stato di 0,28 minuti (16,8 secondi), rimanendo ben al di sotto dell’obiettivo UE di 0,31 minuti (18,6 secondi). Inoltre, nel corso del 2025 non sono stati registrati eventi significativi in termini di sicurezza, a dimostrazione dell’impegno del MUAC nel garantire i più elevati standard di sicurezza.