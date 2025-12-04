Fs investe 203 mln per migliore accessibilità di 14 stazioni

Con un investimento complessivo pari a 203 milioni di euro per il 2025, il gruppo Fs prevede di completare gli interventi volti a migliorare l’accessibilità di 14 stazioni sul territorio nazionale, che si aggiungono alle 340 già accessibili. Lo ha reso FS in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, confermando il suo impegno “per un trasporto sempre più accessibile e inclusivo, dedicandosi con determinazione a migliorare l’accessibilità delle stazioni e a potenziare i servizi di assistenza per persone con disabilità o a ridotta mobilità. Un impegno concreto che punta a trasformare l’inclusività in una realtà tangibile per tutti i viaggiatori”.

In una nota, il gruppo precisa che il servizio di assistenza per le persone con disabilità e a ridotta mobilità è garantito da Rete ferroviaria italiana in più di 380 scali ferroviari e in 15 Sale Blu, dislocate nelle principali stazioni. In questa direzione, Rfi al momento è al lavoro per il potenziamento tecnico delle dotazioni per la salita e discesa dai treni, mentre sul fronte infrastrutture è in corso un piano di riqualificazione per oltre 600 stazioni in tutta Italia. Interventi propedeutici a facilitare l’accessibilità tramite l’istallazione di nuovi percorsi di orientamento, ascensori, rampe per percorsi senza barriere architettoniche e l’innalzamento dei marciapiedi per aiutare proprio nella salita sui treni.

Inoltre, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Rfi è impegnata a rendere le stazioni ferroviarie più moderne, accessibili e intermodali, grazie a un investimento cofinanziato con fondi del Decreto Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 destinati alle 10 stazioni che si trovano nelle aree olimpiche in Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.