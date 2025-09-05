Fs, sciopero treni fino alle 18 tra ritardi e cancellazioni

E’ in corso fino alle 18 di oggi pomeriggio, venerdì 5 settembre, lo sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo Fs.

Lo stop, partito ieri sera alle 21, “potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale”, ha fatto sapere Ferrovie dello Stato specificando che “gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale”.

Disagi in particolare alla stazione di Roma Termini dove sono diverse le corse cancellate o programmate in ritardo, sia per quanto riguarda gli arrivi sia per le partenze, che stanno costringendo i pendolari e i turisti a cambiare i propri piani. Tra gli altri, cancellati i treni in arrivo da Pisa, Velletri, Napoli, Milano, Albano e Civitavecchia e quelli in partenza verso Milano centrale alle 11.50, alle 12.20 e alle 12.50.

Ritardi e cancellazioni anche alla stazione di Milano Centrale e disagi anche alla stazione di Milano Garibaldi e di Rogoredo.

Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo Fs, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.