GNV rinnova 2.000 cabine e lancia opzioni premium per l’estate

In vista del picco di traffico della stagione estiva 2026, GNV ha presentato un articolato piano di investimenti e novità di prodotto sulle proprie linee strategiche dirette verso Sicilia, Sardegna e Baleari. L’asset principale sul fronte dell’ospitalità è rappresentato dal completamento del progetto Cabin Plus+, che ha visto il rinnovamento strutturale e funzionale di circa 2.000 cabine su tutta la flotta per elevare gli standard di comfort della clientela.

Per incrementare i ricavi commissionali delle agenzie di viaggi e stimolare l’up-selling, la compagnia del Gruppo MSC ha debuttato con il programma GNV Experiences. La nuova offerta permette di prenotare in anticipo pacchetti di connettività Wi-Fi dedicati (Sea-Fi) e include l’opzione VIP Experience, un pacchetto a posti limitati comprensivo di servizi di car valet, accoglienza preferenziale e accessi prioritari all’imbarco. Sul fronte operativo, viene consolidato il servizio Imbarco Relax sulle direttrici Genova-Porto Torres, Genova-Olbia e Napoli-Palermo, consentendo ai passeggeri l’accesso anticipato in nave per diluire le code e anticipare l’apertura dei punti di ristoro e retail di bordo.

Il piano estivo punta con decisione anche sul target famiglie e sul segmento pet-friendly. Per i nuclei con bambini, GNV ha attivato una partnership di marketing integrato con Universal Pictures per il lancio del film Minions & Monsters, abbinata a concorsi a premi, aree giochi tematizzate a bordo e al nuovo format di intrattenimento serale ‘La notte delle stelle’. Parallelamente, è stata potenziata l’offerta per i passeggeri con animali al seguito: oltre alle cabine dedicate “Amici a 4 zampe”, la compagnia ha esteso l’accessibilità dei pet ai negozi di bordo e a specifiche zone della ristorazione, introducendo un welcome kit per migliorare l’indice di gradimento di questa specifica nicchia di mercato.