Lo skipass ora si convalida anche sui bus

Adesso lo skipass si convalida anche sull’autobus. A offrire questa soluzione a Transdev Chamonix (Francia) e alla comunità dei Comuni della Valle di Chamonix-Mont-Blanc è stata Aep Ticketing solutions. L’impresa, che dal 1998 è tra i leader internazionali nel campo della bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico locale, ha integrato la soluzione di bigliettazione con i partner locali del cliente ai quali il sistema Aep è stato interfacciato.

Aep Ticketing solutions ha oltre 600 clienti in tutto il mondo, con sedi a Signa (Fi), Milano, Bedizzole (Bs), Genova. Si chiama ‘Futura 3B’ l’apparato di validazione a bordo dei bus francesi, in grado di interfacciarsi con il sistema CMB che gestisce gli impianti di risalita, con il sistema di carte ViaCham e con le principali reti bancarie (CB, Visa, Mastercard, Apple Pay).

“Si tratta di una novità, già operativa, che facilita la combinazione di sci e trasporto pubblico. Ed è la prima volta che accade in Europa – afferma Alessandro Sansone, AD di Aep – L’implementazione della loro nuova soluzione di biglietteria offre agli utenti della rete Chamonix Mobilité un’esperienza di trasporto semplificata, interoperabile e perfettamente integrata”.