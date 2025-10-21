Londra, dal 2026 arrivano i taxi senza conducente

I taxi senza conducente inizieranno a circolare per le strade di Londra a partire dal 2026. Lo ha annunciato l’azienda statunitense Waymo spiegando che già nelle prossime settimane i veicoli circoleranno per le strade della città dando il via alla prima fase di test che prevede la presenza a bordo di personale specializzato.

L’espansione di Waymo nel Regno Unito segue l’apertura, avvenuta nel 2019, del suo primo centro ingegneristico europeo a Oxford e, da quanto è stato dichiarato, collaborerà strettamente con il Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito e con Transport for London per ottenere l’approvazione normativa completa per i viaggi autonomi.

Alla vigilia del lancio del servizio in Gran Bretagna, Waymo ha confermato la partnership con il marchio britannico Jaguar Land Rover: i veicoli elettrici I-Pace, equipaggiati con il sistema Waymo Driver, effettuano già ogni settimana centinaia di migliaia di corse completamente autonome negli Stati Uniti e sono attualmente operativi anche a Tokyo.