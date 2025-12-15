La Sicilia Occidentale piace di più con i voli diretti tutto l’anno

Grande interesse per la destinazione West of Sicily è stato mostrato dagli oltre sessanta buyer, tour operator e giornalisti che hanno partecipato ai due incontri, organizzati dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale a Londra e Bruxelles il 10 e l’11 dicembre.

Dall’archeologia, alla natura, dai borghi antichi, alle saline, all’enogastronomia, gli esperti del settore hanno apprezzato il percorso a 360° proposto dai rappresentanti del Distretto, nelle due tappe del tour europeo che si è appena concluso. Il percorso è stato arricchito da video emozionali e immagini che hanno raccontato luoghi ed esperienze che la provincia di Trapani può regalare al visitatore.

Londra e Bruxelles sono due delle città che dal 2026 saranno collegate tutto l’anno direttamente con l’aeroporto di Trapani-Birgi e già collegate con lo scalo di Palermo, consentendo al visitatore di arrivare nella Sicilia occidentale con maggiore facilità e meno dispendio di tempo.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati di queste due tappe europee – afferma Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale – Abbiamo portato in Europa le offerte di un territorio che piace e desta molta attenzione e curiosità. È stata anche una grande opportunità di relazioni e networking e stiamo portando con noi un bagaglio di contatti importanti da trasferire agli operatori locali”.

Il Distretto sta programmando la stagione 2026 che prevede la partecipazione ad alcune fiere di settore e in primavera l’ospitalità di molti operatori turistici e media specializzati europei ai quali far conoscere direttamente le esperienze da vivere nella provincia in ogni mese dell’anno. Promuovere la destinazione West of Sicily su target mirati in territori bene collegati con gli aeroporti della Sicilia occidentale, raccontando una destinazione che si può vivere tutto l’anno, sarà lo snodo principale della strategia turistica.

L’iniziava a Bruxelles ha avuto il sostegno dell’assessorato regionale al Turismo e la partecipazione dell’assessore Elvira Amata e del capo di gabinetto Lucia Di Fatta.