Meno scioperi nel 2025, trasporti settore più colpito

In Italia si sciopera meno, anche se sono in aumento gli stop generali proclamati soprattutto dai sindacati più piccoli, secondo la relazione annuale del Garante degli scioperi che fotografa le astensioni dal lavoro nei servizi pubblici essenziali, confermandone il calo complessivo nel 2025.

Ad essere più colpito resta il trasporto passeggeri – più di una protesta su tre si concentra in questo settore. Tuttavia, le dinamiche interne rivelano tendenze divergenti. Mentre il trasporto ferroviario e quello aereo mostrano chiari segnali di calo (con una riduzione delle astensioni effettive pari, rispettivamente, al 50% e al 18% nel biennio), il Tpl – bus, metro e tram – si conferma il più critico: qui, sebbene gli scioperi risultino pressoché stabili nel numero assoluto, si registra un netto incremento delle giornate interessate da astensioni, passate dalle 62 dell’anno precedente a 101 nel 2025.