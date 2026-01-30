Mit, entro l’estate bodycam per tutti gli operatori di FS Security

Entro l’estate tutti gli operatori di FS Security avranno in dotazione le bodycam che, nel totale rispetto della privacy, consentiranno la registrazione che verrà avviata solo nei casi di potenziale pericolo sia per gli operatori stessi che per i passeggeri.

Soddisfazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, per il quale lo strumento della bodycam rappresenta un ulteriore passo fondamentale per garantire maggiore sicurezza sui treni, sia per gli operatori FS che per i passeggeri.

Per il presidente Assoutenti Gabriele Melluso, si tratta di “una buona notizia, è però fondamentale che l’utilizzo di questi dispositivi avvenga nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e non si traduca in un uso distorto o improprio del materiale fotografico e video, e che i dati raccolti attraverso le bodycam siano adeguatamente protetti anche da eventuali attacchi esterni, in modo da non incidere sul diritto alla riservatezza dei passeggeri. Per questo Assoutenti è disponibile fin da subito ad avviare un tavolo di confronto con FS Security e con le istituzioni competenti, al fine di individuare modalità operative chiare e condivise che garantiscano da un lato la protezione degli operatori e dall’altro la piena tutela della privacy e dei diritti dei viaggiatori”.