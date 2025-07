Russia dà i via ai voli diretti verso la Corea del Nord

La Russia ha avviato i voli commerciali diretti con la Corea del Nord: il primo collegamento Mosca-Pyongyang, operato dalla Nordwind Airlines, è partito alle 18 di ieri, 27 luglio.

Si tratta di un ulteriore segno del rafforzamento dei legami tra Mosca e il suo alleato asiatico impegnato a sostenere l’offensiva russa in Ucraina.

La Nordwind Airlines, una compagnia che prima del divieto imposto dall’Ue sui voli russi serviva destinazioni turistiche in Europa, offre in vendita biglietti al prezzo di 45.000 rubli (circa 485 euro). Il volo di ritorno è previsto per martedì e tutti i biglietti per entrambi i collegamenti sono stati venduti. Il ministero dei Trasporti russo ha affermato che la rotta sarà servita una volta al mese.

La Russia e la Corea del Nord avevano ripristinato i collegamenti ferroviari il 17 giugno, dopo averli sospesi nel 2020 durante la pandemia di Covid.