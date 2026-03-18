SITA Bag Radar, ecco la soluzione per l’early warning sulla gestione bagagli

Compagnie aeree, aeroporti e operatori di assistenza a terra possono ora identificare in anticipo le interruzioni nel processo di gestione dei bagagli, come coincidenze perse, bagagli disguidati, ovvero persi, in ritardo o danneggiati, o colli di bottiglia operativi, grazie a degli insight predittivi. SITA ha lanciato SITA Bag Radar, una soluzione cloud di analisi dei bagagli che trasforma i dati operativi in informazioni chiare e fruibili lungo tutto il percorso del bagaglio.

Le irregolarità nella gestione dei bagagli rimangono una delle sfide operative più visibili e costose nel trasporto aereo. I dati necessari per prevenire molti disguidi esistono già nei sistemi utilizzati da compagnie aeree e aeroporti. SITA Bag Radar unisce questi dati e applica analisi storiche, monitoraggio in tempo reale e insight predittivi basati sull’AI per evidenziare i rischi prima che si trasformino in interruzioni operative.

“Le compagnie aeree e gli aeroporti generano ogni giorno enormi volumi di dati sui bagagli, ma gran parte di queste informazioni è stata storicamente utilizzata per analizzare i problemi dopo che si sono verificati – ha detto Nicole Hogg, Director of Baggage di SITA – Con la crescita della domanda dei passeggeri, i team operativi hanno bisogno di una visibilità anticipata dei rischi, così da poter intervenire prima che coincidenze perse o colli di bottiglia si trasformino in bagagli disguidati. Combinando i dati globali sui bagagli con analisi e insight predittivi basati sull’intelligenza artificiale, SITA Bag Radar aiuta i team ad anticipare le interruzioni e a intervenire più tempestivamente lungo tutto il percorso del bagagli”.

La piattaforma si collega alle fonti di dati esistenti, tra cui i messaggi informativi sui bagagli (BIMs) di SITA Baggage Messaging, WorldTracer, Baggage Reconciliation Systems (BRS), Departure Control Systems (DCS), garantendo inoltre l’interoperabilità con sistemi di terze parti selezionati. La soluzione consolida questi flussi in un unico ambiente cloud di analytics che offre visibilità sull’intero percorso del bagaglio.

I team operativi possono così identificare con maggiore anticipo rischi come bagagli disguidati, coincidenze perse o nuovi colli di bottiglia. Questa visibilità consente interventi più tempestivi, prevenendo l’escalation delle interruzioni. Gli insight sono forniti tramite dashboard accessibili da browser. Queste dashboard offrono ai team operativi e a chi si occupa di bagagli una visione chiara delle prestazioni e dei rischi emergenti.

Intervenire prima che i problemi si aggravino contribuisce a ridurre i bagagli disguidati, migliorare l’efficienza operativa e diminuire i costi di gestione e compensazione. I passeggeri beneficiano di meno ritardi e di un numero minore di bagagli smarriti.

SITA Bag Radar funziona con l’infrastruttura bagagli esistente e si collega alle fonti dati già disponibili. I clienti possono implementare la soluzione senza investimenti infrastrutturali significativi o integrazioni complesse. Le organizzazioni possono iniziare con l’analisi storica ed espandersi verso il monitoraggio in tempo reale e gli insight predittivi. La soluzione può essere implementata su singoli scali o su intere reti operative.