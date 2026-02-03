Spagna, Renfe e Iryo sospendono treni serali tra Madrid-Barcellona

Continua la situazione critica sulla linea di Alta Velocità Madrid-Barcellona, ancora sottoposta a limitazioni di velocità imposte dal gestore delle infrastrutture Adif, dopo le tragedie ferroviarie del 18 gennaio ad Adamuz (Cordoba) e del 20 a Gelida (Barcellona).

Le restrizioni, introdotte dopo le segnalazioni dei macchinisti sul cattivo stato dell’infrastruttura, stanno provocando forti disagi ai passeggeri, con ritardi compresi tra le due e le quattro ore su tutti i collegamenti tra le due città.

Per questo motivo Renfe, la compagnia statale iberica, e la compagnia privata Iryo (partecipata da FS international) hanno deciso di sospendere il pagamento delle consuete indennità di ritardi, quando questi siano causati dalle limitazioni di velocità.

E hanno anche modificato l’operatività con la soppressione delle ultime corse serali, in modo da alleggerire la rete ferroviaria e consentire che possano continuare i lavori di manutenzione notturni e accelerare così la fine degli interventi.

Renfe ha cancellato, in particolare, i treni Ave (Tav) in partenza da Madrid-Puerta de Atocha e diretti a Barcellona Sants delle 20:27 e delle 21:07; e quello in partenza da Barcellona Sants alle 21:05 diretto a Madrid-Puerta de Atocha.

Mentre Iryo ha cancellato la corsa Madrid-Puerta de Atocha diretta a Barcellona Sants delle 20:27 e quella in direzione contraria delle 20:35, segnalando che altre potranno registrare variazioni nei prossimi giorni, se saranno mantenute le limitazioni dell’alta velocità.