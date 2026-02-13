Su Italo arriva la connessione ultraveloce di Starlink

Italo introdurrà la connessione Internet ultraveloce Starlink, diventando la prima grande compagnia ferroviaria al mondo a dotare l’intera flotta di treni di una connettività affidabile.

Starlink è la costellazione satellitare più avanzata al mondo che utilizza l’orbita terrestre bassa per fornire una connessione a banda larga in grado di supportare streaming, giochi online, videochiamate e altro ancora.

Dopo quasi un anno di test sui treni a 300 km/h, Starlink ha raggiunto velocità fino a oltre 400 Mpbs (megabit al secondo) e una bassa latenza di 25 ms (millisecondi). Tra i passeggeri che hanno utilizzato Starlink (sul treno su cui si stavano effettuando i test), l’85% si è dichiarato pienamente soddisfatto.

Italo introdurrà Starlink sulla propria flotta a partire dalla metà del 2026, per concludere l’implementazione nel 2027.

“Questo con Starlink rappresenta un accordo importante e strategico, che conferma il nostro impegno per migliorare l’esperienza di viaggio. Siamo consapevoli di quanto oggi il mondo sia sempre connesso, per questo abbiamo deciso di investire per offrire ai viaggiatori questa possibilità. Siamo la prima grande compagnia ferroviaria di Alta Velocità al mondo a puntare su questa tecnologia”, ha detto Gianbattista La Rocca, ad di Italo.

“Starlink offre una connettività affidabile e ad alta velocità in aree difficili a causa della mancanza di infrastrutture o di ostacoli naturali. Siamo entusiasti di portare Starlink nella flotta di Italo” ha commentato Jason Fritch, Vice President Starlink Enterprise Sales – SpaceX.