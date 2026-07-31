Traghetti, boom di prenotazioni sotto data: mercoledì giorno migliore
31 Luglio 2026, 11:30
La flessibilità e l’organizzazione under date continuano a guidare le abitudini di viaggio degli italiani per l’estate 2026. Secondo un’indagine condotta da Ferryscanner su oltre 1.600 tratte marittime domestiche prenotate nel mese di luglio, il 49% dei biglietti del traghetto viene acquistato entro una settimana dalla partenza, mentre ben il 27% delle transazioni avviene addirittura nelle ultime 24 ore.
Contro le aspettative, il last minute non coincide necessariamente con i prezzi più alti, soprattutto sulle tratte brevi di collegamento locale o per l’island hopping (dove i biglietti acquistati entro 24 ore hanno registrato una media di 14 euro a persona, contro i 22,50 euro delle prenotazioni effettuate con 1-2 mesi di anticipo).
Il mercoledì si conferma la giornata più economica per imbarcarsi, seguita da lunedì e martedì. Al contrario, il sabato risulta il giorno più oneroso, con tariffe medie superiori del +23% rispetto a quelle di metà settimana.
Collegamenti come Positano–Amalfi o Favignana–Marettimo registrano tariffe medie a partire da 5 euro a persona, mentre tratte come Amalfi–Salerno o Vulcano–Milazzo si attestano intorno ai 10 euro, favorendo le escursioni in giornata scorte all’ultimo momento.