Trenord, il ‘Digital gate’ arriva a Cadorna, Garibaldi e Malpensa T1

Trenord accelera su un’esperienza sempre più digitale e cashless anche in biglietteria. Dopo un primo progetto pilota avviato a marzo a Milano Centrale, a Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e Malpensa Aeroporto T1 arriva ‘Digital Gate’, desk dedicato agli acquisti al 100% digitali.

I nuovi desk, che si aggiungono agli sportelli già attivi nei punti vendita e si contraddistinguono per un allestimento dedicato, offrono ai passeggeri un’esperienza d’acquisto digitale e cashless, utilizzando le app di mobile payment.

Inoltre, chi acquista un biglietto ferroviario, Malpensa Express, transfrontaliero al ‘Digital Gate’ può scegliere di riceverlo via WhatsApp. L’attivazione di ‘Digital Gate’ è un passo del percorso avviato da Trenord per un sistema di bigliettazione sempre più smart, digitale e paperless.

Niente più contanti: presso il ‘Digital Gate’ è possibile acquistare biglietti e abbonamenti utilizzando le principali app di mobile payment come PayPal e Satispay. È inoltre disponibile la funzionalità di pagamento in tre rate tramite PayPal. Come in tutte le biglietterie Trenord, sono accettati anche pagamenti con carte di credito e debito, inclusi Apple Pay e Google Pay.

Presso i ‘Digital Gate’, i clienti possono scegliere di ricevere il proprio biglietto ferroviario, Malpensa Express o transfrontaliero su WhatsApp e utilizzarlo direttamente dalla chat dell’applicazione.

Il biglietto digitale, completo di QR Code e dettagli di viaggio, viene inviato direttamente sullo smartphone ed è riconoscibile anche dal personale Trenord durante la controlleria.