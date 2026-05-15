Trip.com amplia l’offerta ferroviaria in Italia con Arenaways

Trip.com amplia la propria offerta ferroviaria con l’integrazione di Arenaways, operatore ferroviario privato, semplificando l’accesso a una selezione di tratte ferroviarie regionali in Italia. Le tratte Arenaways sono ora prenotabili su Trip.com, permettendo ai viaggiatori di cercare, confrontare e acquistare i biglietti insieme ai servizi di altri operatori ferroviari, in un’unica piattaforma.

L’ampliamento dell’offerta arricchisce le opzioni ferroviarie già disponibili su Trip.com in Italia e aiuta i viaggiatori a pianificare itinerari che combinano collegamenti tra le principali città, tratte regionali, soggiorni ed esperienze locali in un’unica piattaforma.

La collaborazione facilita l’accesso alle tratte regionali disponibili su Trip.com, tra cui la Savigliano–Cuneo, offrendo ai viaggiatori più opzioni per confrontare e prenotare collegamenti ferroviari sulla piattaforma.

“In Italia, il trasporto ferroviario offre numerose opzioni di viaggio, ma organizzare gli spostamenti regionali può ancora essere complesso, tra operatori e canali di prenotazione diversi. Con l’arrivo di Arenaways su Trip.com, i viaggiatori possono confrontare e prenotare più facilmente le tratte regionali disponibili sulla piattaforma, insieme ad altre soluzioni ferroviarie, contribuendo al nostro obiettivo di semplificare i viaggi in treno e rendere più immediata la pianificazione degli spostamenti in Italia”, ha detto Alvaro Ungurean, Direttore Commerciale Europa – Treni Internazionali, Trip.com Group.

L’arrivo di Arenaways accompagna la crescita dei viaggi in treno su Trip.com in Italia: tra gennaio e aprile, le prenotazioni ferroviarie domestiche sulla piattaforma sono aumentate del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La domanda resta particolarmente forte sui principali collegamenti tra città, a conferma del ruolo sempre più centrale del treno negli spostamenti in Italia e dell’esigenza dei viaggiatori di poter contare su più scelta e flessibilità nella pianificazione.

I dati di Trip.com evidenziano inoltre una domanda costante per i collegamenti ferroviari internazionali dall’Italia, in particolare verso alcune delle principali città europee.

Tra le tratte più richieste figurano:

Milano – Parigi Torino – Parigi Milano – Zurigo Parigi – Milano Ventimiglia – Nizza

In un settore ferroviario italiano in continua evoluzione, dove nuovi operatori e servizi ampliano le opzioni disponibili, le piattaforme che riuniscono più fornitori svolgono un ruolo sempre più importante nel semplificare la pianificazione dei viaggi.