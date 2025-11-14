Uber, cresce del 50% il numero di utenti in Italia

“Il numero di italiani che utilizzano Uber è cresciuto del 50% in un solo anno. Oggi, l’80% dei nuovi passeggeri sono residenti italiani, non turisti”. Lo ha detto Anabel Díaz, vice president Mobility di Uber Emea intervenendo all’assemblea nazionale dell’Anci, a Bologna.

“Noi di Uber non ci consideriamo concorrenti delle città, ma alleati. In tutta Europa, il contributo economico di Uber ha raggiunto 24 miliardi di euro lo scorso anno, creando oltre 1 milione di opportunità di guadagno e facendo risparmiare ai cittadini 48 milioni di ore di viaggio non necessarie”, ha aggiunto.

La domanda dei servizi Uber continua a superare di gran lunga il numero di autisti disponibili. “E quando la domanda non viene soddisfatta – prosegue Díaz – non sono solo i passeggeri a perderci: ci rimettono anche l’economia locale, il turismo, i posti di lavoro. Un recente studio dell’UE ha dimostrato che norme moderne e aperte sulla mobilità potrebbero creare fino a 219.000 nuovi posti di lavoro in tutta Europa e ridurre le emissioni di CO₂ del 30%. Questo è il tipo di progresso che possiamo realizzare insieme”.