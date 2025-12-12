Go Global Travel: nuovo capitolo all’insegna dell’innovazione tecnologica e dell’AI 📹

Go Global Travel annuncia la sua trasformazione in Yanolja Go Global. Fondata nel 2000, la piattaforma di distribuzione b2b di viaggi connette hotel, agenzie di viaggio e tour operator. Oggi decide di rivoluzionare il brand allineandosi alla proprietà Yanolja Group, ampliando le possibilità offerte ai propri partner grazie all’innovazione tecnologica, ai dati e all’intelligenza artificiale di Yanolja. In quanto parte dell’ecosistema del gruppo coreano, Yanolja Go Global rafforza infatti la propria leadership tecnologica, rendendo i viaggi più semplici, intelligenti e connessi.

A raccontare a Travelnostop.com le novità del brand è Pierluigi Catalano, sales manager Sud Italia e Malta di Yanolja Go Global, in occasione dell’ultima tappa del Travelexpo Roadshow, che si è svolta a Palermo nei giorni scorsi. Agli operatori turistici presenti, Yanolja Go Global ha presentato il portale rinnovato, con una struttura migliorata e più performante.