Adalte chiude semestre record, l’Europa sorpassa il Nord America

Adalte ha archiviato il primo semestre 2026 con risultati ampiamente positivi, registrando un volume di transato che ha già superato il totale complessivo dell’intero anno 2025. Sotto il profilo dei flussi, la novità più rilevante è il sorpasso dell’Europa sul mercato nordamericano per volume di prenotazioni, affiancato dalle eccellenti performance del mercato sudamericano (LATAM) e del turismo domestico italiano verso destinazioni europee di corto e medio raggio come Spagna, Portogallo, Regno Unito, Irlanda e Nord Europa.

“Collaboriamo con DMC in quasi 100 paesi e il perdurante scenario di instabilità continua a colpire direttamente il comparto turistico. Ma vogliamo interpretare i numeri positivi di maggio e giugno come il forte desiderio del pubblico europeo di tornare alla normalità. Invitiamo la distribuzione a vendere le destinazioni i cui viaggi non sono sconsigliati dalla Farnesina, preferendo sempre tour o pacchetti organizzati che massimizzano la protezione e la sicurezza dei viaggiatori. In tutti gli scenari, l’attenzione e l’esperienza dei nostri partner locali rimangono la migliore risposta all’incertezza di questi tempi”, ha detto Davide Galleri, CEO di Adalte.

Nonostante l’andamento record, l’analisi b2b evidenzia l’impatto asimmetrico delle tensioni in Medio Oriente. Destinazioni tradizionalmente forti come la Giordania, i Paesi del Golfo e la stessa Turchia registrano indici di rallentamento dovuti principalmente ai timori per le rotte aeree e gli scali nell’area. Di contro, a fare da traino alla crescita globale nel 2026 sono l’Asia – con in testa Giappone, Indonesia e Cina – e il Messico, che si attesta come la destinazione più performante dell’area centro-sudamericana. In questo scenario di incertezza, l’azienda sottolinea l’importanza del canale agenziale e dei viaggi organizzati per garantire la massima tutela e sicurezza ai viaggiatori.