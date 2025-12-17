Amazon Business, gestione acquisti strategica per l’hospitality

Con l’avvicinarsi della stagione festiva, uno dei periodi più intensi per il settore alberghiero e della ristorazione, le strutture si preparano a gestire una domanda in forte crescita. In questo contesto, garantire livelli elevati di servizio, controllare i costi e assicurare la continuità delle forniture diventa una priorità strategica.

In questo contesto, le piattaforme di nuova generazione – come i sistemi basati su cloud e le interfacce di acquisto integrate – consentono di automatizzare gli ordini, consolidare la fatturazione e standardizzare le procedure su più sedi. Queste soluzioni ottimizzano il tempo e permettono ai team di pianificare con maggiore efficacia, prevenendo interruzioni nelle forniture.

Funzionalità come Guided Buying di Amazon Business e le approvazioni automatiche accelerano i processi di approvvigionamento, consentono ai responsabili di concentrarsi su attività strategiche e riducono gli errori.

Nel settore hospitality, gli acquisti occasionali o non contrattualizzati – come le decorazioni natalizie o i materiali di consumo – possono sembrare marginali, eppure consumano tempo e risorse significative. Pur rappresentando una frazione limitata della spesa totale, richiedono spesso uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto al loro valore.

Per far fronte a tale criticità, molti operatori stanno adottando soluzioni digitali che centralizzano gli acquisti attraverso un’unica piattaforma basata sui dati. Questo approccio garantisce una visibilità completa sulla spesa, facilita il monitoraggio degli acquisti minori e l’identificazione tempestiva di anomalie.

L’esperienza di Russotti Gestioni Hotels testimonia concretamente questo impatto. Il più grande franchising Marriott in Italia si è trovato ad affrontare una profonda trasformazione del proprio modello di business, passando da un focus prevalentemente congressuale e corporate a una clientela sempre più orientata al soggiorno ricreativo. Questa evoluzione strategica ha richiesto un ripensamento radicale della funzione procurement. L’adozione delle soluzioni di Amazon Business ha trasformato l’approvvigionamento in un vero abilitatore del cambiamento, grazie alla digitalizzazione dei processi, a un maggiore controllo dei costi e a procedure amministrative più snelle, che hanno reso i reparti più autonomi e il modello operativo complessivamente più efficiente.

Il settore dell’hospitality dovrà sempre confrontarsi con pressioni esterne, dalle dinamiche economiche alle interruzioni della catena di fornitura – pressioni che si intensificano durante l’alta stagione. Pur non potendo eliminarle completamente, un approccio strategico agli acquisti può fare la differenza. Attraverso maggiore trasparenza della spesa, soluzioni digitali avanzate e collaborazione con fornitori diversificati, gli operatori possono mantenere la flessibilità necessaria, preservare gli standard di servizio e proteggere la redditività – anche in contesti di elevata incertezza.