Dalle Regioni via libera a oltre 15 milioni per il turismo
24 Settembre 2025, 13:00
Via libera all’accordo sulla ripartizione delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt), parte corrente, per il 2025, approvata dalla Conferenza Stato Regioni per un totale di 15 milioni e 200 mila euro. L’Accordo sancito ha sbloccato concretamente i fondi, rispondendo all’urgenza di garantire la piena operatività del Funt.
Queste risorse – spiegano le Regioni – rappresentano un sostegno strategico per i territori, chiamati a rafforzare la propria offerta turistica attraverso progetti in grado di valorizzare le eccellenze locali e di sostenere la competitività di un settore fondamentale per l’economia e l’attrattività del Paese.
