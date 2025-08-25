Enit prepara il catalogo delle regioni in vista del Wttc

In occasione del Wttc che si svolgerà a Roma dal 28 al 30 settembre, l’Enit ha realizzato il Catalogo delle Regioni: “un documento unico che raccoglie tutte le Regioni italiane presenti al Villaggio Italia, allestito presso l’Auditorium Parco della Musica”. Lo annuncia sui suoi canali social il ministero del Turismo.

“Si tratta di un vero e proprio hub promozionale, pensato per dare grande visibilità al patrimonio territoriale italiano, coinvolgendo istituzioni, media, operatori turistici e potenziali investitori a livello globale. L’obiettivo principale è quello di mettere in risalto l’offerta turistica e le opportunità di investimento, agevolando la creazione di proposte media e tour dedicati agli investimenti, grazie ai contatti diretti dei referenti regionali”.

Il catalogo include anche un approfondimento sull’andamento attuale e sulle prospettive future del turismo in Italia, preceduto dagli interventi istituzionali della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, e della Ad di Enit S.p.A., Ivana Jelinic.