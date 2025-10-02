Escursioni, dynamic packaging e trip planner, le novità di Ixpira

Ixpira presenta un portafoglio prodotti notevolmente potenziato, presentando tre innovazioni strategiche in occasione del TTG, destinate a ridefinire gli standard del settore per i TO e gli adv.

Dopo un 2025 già segnato dal successo del lancio del nuovo sito web aziendale, Ixpira chiude l’anno con slancio, puntando su una crescita basata su diversificazione, controllo della revenue e tecnologia user-friendly.

Le novità in fiera:

Raddoppio dell’Offerta nella Sezione Escursioni con Focus sulla Lingua Italiana

Ixpira risponde alla crescente domanda di esperienze di viaggio autentiche e accessibili con un’imponente espansione del catalogo escursioni, che vede un raddoppio dei prodotti disponibili. Un’attenzione particolare è dedicata al prodotto per il mercato , con una vasta selezione di servizi garantiti in italiano, eliminando le barriere linguistiche e garantendo una qualità dell’esperienza superiore per i clienti finali. Lancio del Dynamic Packaging: Volo+Hotel a Prezzo Unico con Revenue Garantita

Ixpira introduce una soluzione di Dynamic Packaging che consente agli agli agenti di viaggio di creare pacchetti volo+hotel con un prezzo unico e consolidato. La vera innovazione risiede nel modello di ricavo: Ixpira si assume la piena responsabilità del pacchetto turistico, garantendo così ai partner un margine di guadagno interessante anche dalla componente aerea, un tradizionale punto di frizione nella costruzione dei pacchetti. Questo approccio offre maggiore controllo, semplificazione e profittabilità. Il Futuro della Pianificazione: il Trip Planner All’Avanguardia

Con il lancio del Trip Planner, Ixpira offre una piattaforma intuitiva e tecnologicamente avanzata per costruire itinerari di viaggio su misura in qualsiasi destinazione. L’interfaccia permette di caricare e combinare ogni tipo di servizio disponibile sulla piattaforma (dai voli ai servizi di autonoleggio, dai trasferimenti alle escursioni, dalle visite guidate agli ingressi). Per ogni servizio, l’utente ha piena

trasparenza sul prezzo singolo e sulle relative condizioni di cancellazione, garantendo una configurazione chiara e senza sorprese per il viaggiatore finale.

Queste novità si inseriscono in un anno estremamente positivo per Ixpira, che ha già visto il debutto del nuovo sito web aziendale, progettato per migliorare l’usabilità e l’efficienza dei partner. La partecipazione al TTG 2025 rappresenta il culmine di questo percorso di innovazione, consolidando la posizione di Ixpira come partner tecnologico affidabile e visionario per gli operatori del settore.

“Siamo entusiasti di presentare alla fiera del TTG il frutto del nostro lavoro di quest’anno – dice Guy Luongo, Ceo di Ixpira – Con il raddoppio delle escursioni in lingua, il nostro Dynamic Packaging che garantisce margini anche sul volo e il rivoluzionario Trip Planner, non stiamo solo aggiungendo funzioni. Stiamo offrendo ai nostri partner gli strumenti per crescere, differenziarsi e vincere in un mercato sempre più competitivo. Siamo pronti a chiudere un ottimo 2025 con lo slancio giusto per il 2026”.