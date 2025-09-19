Is autumn the new summer? Crescono i viaggi fuori stagione

C’è una nuova stagione che sta scalando il podio dei desideri di viaggio: l’autunno. Se un tempo era sinonimo di routine e ritorno alla normalità, oggi sta diventando il momento ideale per partire. Lo confermano i dati di Booking.com, che fotografano una tendenza in crescita: sempre più italiani scelgono di viaggiare fuori stagione, trasformando ottobre, novembre e dicembre in mesi perfetti per una fuga in Italia e all’estero.

Secondo la ricerca Travel Trends 2025 di Booking.com, più di 1 viaggiatore italiano su 4 (27%) dichiara che, con un budget più ridotto rispetto al 2024, la soluzione è viaggiare in periodi di bassa stagione. A scegliere questa opzione sono soprattutto i Boomer (56%), chi viaggia in famiglia (36%) e chi preferisce soggiorni più lunghi (45%). Un cambio di passo che racconta non solo nuove abitudini di spesa, ma anche il desiderio di vivere esperienze di viaggio più autentiche e meno affollate.

E i dati delle ricerche su Booking.com confermano l’interesse concreto: tra marzo e luglio 2025, gli italiani hanno puntato in particolare su destinazioni che spaziano dal lungo raggio, alle mete europee fino alle città italiane. Tutte in crescita a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Top 10 destinazioni più ricercate per soggiorni tra il 1° ottobre e il 27 dicembre 2025

Sharm el Sheik New York Parigi Roma Londra Dubai Barcellona Palermo Tokyo Napoli

Un trend che ridisegna il calendario del turismo e apre a nuove opportunità per il settore, come sottolinea Alessandro Callari, Regional Manager Italia di Booking.com: “L’autunno sta diventando un periodo ideale per viaggiare, grazie alla combinazione di convenienza, maggiore disponibilità di strutture e desiderio di esperienze autentiche. Per Booking.com, individuare e anticipare le tendenze dei viaggiatori significa offrire un’ampia gamma di alloggi in destinazioni diverse, dare visibilità ai partner a livello globale e creare valore per l’intero ecosistema turistico”.