Is autumn the new summer? Crescono i viaggi fuori stagione

19 Settembre 2025, 12:04

C’è una nuova stagione che sta scalando il podio dei desideri di viaggio: l’autunno. Se un tempo era sinonimo di routine e ritorno alla normalità, oggi sta diventando il momento ideale per partire. Lo confermano i dati di Booking.com, che fotografano una tendenza in crescita: sempre più italiani scelgono di viaggiare fuori stagione, trasformando ottobre, novembre e dicembre in mesi perfetti per una fuga in Italia e all’estero.

Secondo la ricerca Travel Trends 2025 di Booking.com, più di 1 viaggiatore italiano su 4 (27%) dichiara che, con un budget più ridotto rispetto al 2024, la soluzione è viaggiare in periodi di bassa stagione. A scegliere questa opzione sono soprattutto i Boomer (56%), chi viaggia in famiglia (36%) e chi preferisce soggiorni più lunghi (45%). Un cambio di passo che racconta non solo nuove abitudini di spesa, ma anche il desiderio di vivere esperienze di viaggio più autentiche e meno affollate.

E i dati delle ricerche su Booking.com confermano l’interesse concreto: tra marzo e luglio 2025, gli italiani hanno puntato in particolare su destinazioni che spaziano dal lungo raggio, alle mete europee fino alle città italiane. Tutte in crescita a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Top 10 destinazioni più ricercate per soggiorni tra il 1° ottobre e il 27 dicembre 2025

  1. Sharm el Sheik
  2. New York
  3. Parigi
  4. Roma
  5. Londra
  6. Dubai
  7. Barcellona
  8. Palermo
  9. Tokyo
  10. Napoli

Un trend che ridisegna il calendario del turismo e apre a nuove opportunità per il settore, come sottolinea Alessandro Callari, Regional Manager Italia di Booking.com: “L’autunno sta diventando un periodo ideale per viaggiare, grazie alla combinazione di convenienza, maggiore disponibilità di strutture e desiderio di esperienze autentiche. Per Booking.com, individuare e anticipare le tendenze dei viaggiatori significa offrire un’ampia gamma di alloggi in destinazioni diverse, dare visibilità ai partner a livello globale e creare valore per l’intero ecosistema turistico”.

