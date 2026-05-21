Meloni incontra Modi a Roma, 2027 anno cultura e turismo Italia-India

Italia e India “sono più vicine che mai”. Giorgia Meloni definisce “storica” la visita di Narendra Modi a Roma, come dimostra l’attenzione con cui è stato preparato il protocollo di accoglienza, dalla visita notturna al Colosseo, tenuta segretissima fino allo scatto pubblicato sui social poco prima di mezzanotte, alla la cena, nonché la copertura mediatica dell’evento.

Prima l’editoriale a doppia firma Meloni-Modi, pubblicato sul Corriere della sera e oltre cento testate indiane, in tutte le lingue della penisola abitata da 1,4 miliardi di abitanti. Poi selfie e video sui social, con oltre 9 milioni di visualizzazioni solo per quello su X in cui Modi regala a Meloni una confezione di caramelle ‘Melody’, come la fusione dei loro cognomi, che diventò un hashtag virale con meme e video fantasiosi, soprattutto in India, alla luce del feeling fra i due leader al G20 di New Delhi, nel 2023. Sette le intese scambiate tra i governi, tra cui il lancio, nel 2027, dell’Anno della Cultura e del Turismo Italia-India.

“Come sappiamo bene, la forza delle relazioni tra le nostre nazioni non si misura solo dalla profondità dei rapporti politici o dei numeri economici, ma anche e soprattutto dalla capacità di avvicinare sempre di più i nostri popoli, creare occasioni di conoscenza reciproca. Per questo abbiamo deciso di lanciare, nel 2027, l’anno della cultura e del turismo Italia-India, un’occasione unica per far dialogare le nostre culture millenarie e renderle sempre più connesse”, ha annunciato la premier italiana. In tale contesto, il ministero della Cultura italiano realizzerà una grande mostra dedicata ai legami storici e culturali tra l’Antica Roma e l’India.

Entusiasmo è stato espresso dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. “L’India è per l’Italia un’opportunità straordinaria. Vale già 4 milioni di pernottamenti e 377 milioni di spesa ma puntiamo a crescere ulteriormente. La piattaforma Italia.it, dedicata al nostro turismo, parlerà indiano per rafforzare scambi e dialogo e favorire un futuro di crescita. Il Governo Meloni dimostra lungimiranza, lavoreremo tutti insieme perché il sistema Italia sappia cogliere questa occasione che riguarda la più popolosa nazione al mondo con oltre 1 miliardo e mezzo di abitanti”.

Inoltre, a margine del colloquio tra Meloni e Modi, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato il Memorandum d’Intesa per lo sviluppo del Complesso del Patrimonio Marittimo Nazionale di Lothal. L’accordo con il Ministero dei Porti, della Navigazione e delle Vie d’Acqua della Repubblica dell’India punta a rafforzare la cooperazione nel campo della Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale marittimo attraverso lo scambio di competenze, attività di ricerca, mostre, programmi di digitalizzazione e iniziative dedicate alla storia delle antiche navigazioni e delle relazioni commerciali tra civiltà.