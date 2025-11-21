Mitur lancia campagna con la Venere nelle stazioni

21 Novembre 2025, 12:40

L’Italia vista dal finestrino di un treno o dal ponte di un traghetto in viaggio con la Venere di Botticelli in veste di “influencer” contemporanea. “C’è tutta un’altra Italia ancora da scoprire, Welcome to Meraviglia” è la nuova campagna di valorizzazione e promozione del ministero del Turismo presso le principali stazioni italiane, dedicata alle località meno conosciute e alle isole minori.

L’iniziativa, realizzata attraverso il network di Grandi Stazioni Retail, mira a mettere in luce le destinazioni meno note, mostrando sugli schermi dei 14 principali hub ferroviari italiani immagini di borghi e isole minori che arricchiscono l’offerta turistica del Belpaese.

Da “Open To Meraviglia” a “Welcome to meraviglia”, il messaggio di benvenuto in Italia. La Venere diventa ora la protagonista di un racconto che, fino al 31 dicembre 2025, inviterà turisti e passeggeri a riscoprire il nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico attraverso un cammino autentico, lento e consapevole. In particolare, le stazioni di Roma Termini e Milano Centrale ospiteranno un’area dedicata all’iniziativa, offrendo un’esperienza immersiva e interattiva arricchita da immagini e video di borghi, isole minori, aree interne e località meno note. I visitatori potranno condividere la loro partecipazione sui social di italia.it e ricevere gadget personalizzati.

“Il ministero del Turismo è impegnato a dare visibilità e sostegno a borghi, piccoli Comuni, isole minori e aree interne di una Nazione unica al mondo per la sua offerta turistica variegata e fruibile in qualsiasi stagione – commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè -. Ogni anno, le grandi stazioni italiane generano 775 milioni di visite, di cui il 20% straniere, ricoprendo un ruolo strategico non solo in termini di trasporto, ma anche per raccontare l’Italia più autentica”. Grandi Stazioni Retail stima un impatto di circa 215.000.000 contatti.

daniela santanchèGrandi Stazioni Retailministero turismovenere Turismo
