Patto Enit e Fondazione Milano Cortina per promuovere l’Italia

Punta a potenziare la promozione turistica dell’Italia l’accordo che Fondazione Milano Cortina 2026 ha sottoscritto con Enit.

“I Giochi di Milano Cortina 2026 rappresentano per l’intero sistema Paese un’occasione irripetibile, un’opportunità di crescita e sviluppo sia sociale che economico, con il turismo e lo sport a fare da traino per il territorio – sottolinea la presidente dell’Enit, Alessandra Priante -. Un simile evento, di portata mondiale, richiama turisti internazionali provenienti da ogni continente. Siamo orgogliosi di supportare Milano Cortina 2026, confidando nel successo della manifestazione. Il nostro osservatorio ha notato come negli ultimi anni, gli eventi sportivi siano stati tra i maggiori driver del turismo, crescendo rispetto al passato, attirando turisti anche dall’estero e facendo conoscere le perle del nostro territorio. Siamo certi che sarà un successo per il nostro Paese”.

Per Andrea Varnier, ceo del Comitato organizzatore di Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, si tratta di “una alleanza strategica per il futuro del turismo nazionale: insieme, confermiamo che i Giochi rappresentano una vetrina globale senza eguali, capace di raccontare un’Italia innovativa, accogliente e profondamente legata alle proprie radici. È un’opportunità unica per consolidare un’immagine positiva dell’Italia nel mondo e generare un’eredità di valore per l’intero Sistema Paese”.