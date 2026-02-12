Reputazione turistica, Toscana resta al top seguita da Trentino Alto Adige e Sicilia

La Toscana resta al vertice della reputazione turistica nazionale, seguita a brevissima distanza dal Trentino-Alto Adige, mentre la Sicilia mantiene il terzo posto. Emerge dalla classifica generale del Regional Tourism Reputation Index ideato da Demoskopika, giunto alla sua nona edizione consecutiva sulla base delle seguenti aree di ricerca: visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali regionali, social appeal presso gli stakeholder, ricerca e popolarità della destinazione, qualità e apprezzamento della ristorazione, dell’offerta ricettiva e culturale.

A pesare in modo significativo per la Toscana è il primato del livello di popolarità online rispetto alle altre destinazioni regionali concorrenti, e il quarto posto nel rating di valutazione dell’offerta ricettiva, ristorativa e culturale, con quasi 50mila strutture e attrazioni valutate positivamente dal grande pubblico dei visitatori.

Il Trentino-Alto Adige, pur confermando il secondo posto nel medagliere complessivo del Regional Tourism Reputation Index (112,2 punti), non riesce per un margine contenuto a riconquistare la prima posizione, attestandosi comunque a brevissima distanza dalla regione leader. La destinazione rimane quindi tra le più competitive a livello nazionale, soprattutto per social reputation e apprezzamento dell’offerta ricettiva.

Altra conferma il terzo posto della Sicilia (109,7 punti), la cui performance, che le ha garantito la presenza per il secondo anno consecutivo sul podio, è stata determinata da numerosi risultati integrati: visibilità turistica online con quasi 40mila pagine indicizzate, buon utilizzo dei canali social ufficiali e significativa fiducia dei consumatori per l’offerta ristorativa, ricettiva e culturale.