S.Valentino e Carnevale, itinerari a tema di La Dolce Vita Orient Express

A febbraio La Dolce Vita Orient Express celebrerà l’arte del viaggio attraverso due itinerari tematici unici: l’esuberanza del Carnevale a Venezia e l’intimità romantica di San Valentino nella città degli innamorati, Verona.

Valentine’s Day – Love Is on the Rails

13 – 15 febbraio 2026 | 3 giorni – 2 notti | Roma – Verona – Roma

Per San Valentino, La Dolce Vita Orient Express offre un viaggio romantico tra Roma e Verona, la leggendaria città di Romeo e Giulietta.

La sera del 13 febbraio gli ospiti saliranno a bordo nella Capitale, accolti da un’atmosfera intima e raffinata. La partenza dà inizio a un’esperienza esclusiva: una cena firmata dallo chef tre stelle Michelin Heinz Beck, accompagnata da musica dal vivo, trasforma il treno in un luogo sospeso, lontano dal quotidiano.

Il 14 febbraio, all’arrivo a Verona, la giornata è dedicata alla scoperta della città: dal celebre balcone di Giulietta ai palazzi rinascimentali, fino alle piazze illuminate dalla luce invernale. Un momento musicale privato, pensato come una serenata contemporanea, aggiunge un tocco ancora più emozionante al soggiorno.

La sera, di nuovo a bordo, una cena speciale di San Valentino accompagna il viaggio di rientro verso Roma, in un clima raccolto e romantico.

Il 15 febbraio il treno fa ritorno nella Capitale, lasciando agli ospiti il ricordo di un viaggio pensato per due.

Scopri l’itinerario: https://www.orient-express.com/la-dolce-vita/itinerary/love-is-on-the-rails/

Carnevale a bordo – Carnival Party

16 – 17 febbraio 2026 | 2 giorni – 1 notte | Roma – Siena – Venezia

In occasione del Carnevale, La Dolce Vita Orient Express invita a vivere un viaggio elegante e festoso da Roma a Venezia, dove la tradizione delle maschere affonda le sue radici nei secoli.

La partenza è prevista da Roma, con un’accoglienza privata presso il lounge La Dolce Vita. A bordo, un pranzo gastronomico firmato da Heinz Beck accompagna il viaggio tra vigneti e uliveti, in un susseguirsi di paesaggi e sapori italiani.

Il treno fa tappa a Siena, offrendo agli ospiti la possibilità di esplorare la città medievale o di partecipare a una selezione di esperienze culturali curate: dalla visita privata al Duomo all’accesso esclusivo a palazzi storici, fino all’immersione nelle tradizioni delle Contrade e del Palio o a un laboratorio dedicato all’antica arte della doratura artigianale.

Con il calare della sera, l’atmosfera cambia: il treno si trasforma in un autentico ballo in maschera. Musica dal vivo, piano bar e intrattenimento ispirato al Carnevale creano un’esperienza festosa e sofisticata che prosegue lungo i binari.

La mattina seguente, l’arrivo è previsto alla stazione di Venezia Santa Lucia. Nel pieno del Carnevale, la città accoglie gli ospiti tra calli, piazza San Marco e i celebri balli in maschera, prolungando la magia del viaggio anche una volta scesi dal treno.

Scopri l’itinerario: https://www.orient-express.com/la-dolce-vita/itinerary/the-carnival-party/