Visit Italy diventa il canale di destinazione più seguito su IG

Visit Italy ha superato Visit Scotland, diventando il canale di destinazione più seguito d’Europa su Instagram. Un risultato che va oltre la dimensione dei numeri: rappresenta la maturità di un progetto

editoriale indipendente che, in dieci anni di attività, ha trasformato la promozione del Paese in un racconto collettivo e partecipato. A dare l’annuncio ufficiale del sorpasso è Human Centric Group, compagnia londinese specializzata in marketing strategico, che ha pubblicato una ricerca sull’evoluzione dei principali canali europei, evidenziando la crescita costante e organica di Visit Italy.

La piattaforma raccoglie una community internazionale di oltre 4 milioni di viaggiatori, un portale che supera i 5 milioni di utenti unici all’anno e un canale social con 1.8 milioni di follower solo su Instagram. A renderne la forza non è soltanto la quantità, ma la qualità del legame costruito con il pubblico: una crescita organica e valorizzata da strategie innovative che ne hanno amplificato la risonanza, che nel tempo ha dato vita a un linguaggio culturale riconoscibile e coerente, capace di unire ispirazione, informazione e responsabilità verso i territori.

Nata nel 2016 come startup indipendente, Visit Italy è oggi un’azienda che si appresta a celebrare nel 2026 il suo decennale, con un bilancio che la consacra come la principale media company culturale italiana nel turismo. In dieci anni sono stati pubblicati oltre 2.300 articoli in doppia lingua, raccontate più di 300 realtà locali e prodotti contenuti che hanno superato complessivamente 525 milioni di visualizzazioni.

L’hashtag #visititaly, che conta oltre 4,2 milioni di contenuti pubblicati spontaneamente dagli utenti in tutto il mondo, è diventato nel tempo un simbolo condiviso di appartenenza, a cui la community ufficiale ha dato identità e continuità editoriale. In questo flusso di racconti diffusi, Visit Italy svolge un ruolo di curatore e amplificazione, trasformando la community in un ecosistema aperto e partecipativo, capace di rappresentare l’Italia nella sua pluralità di volti, accenti e paesaggi. Dal ritmo vibrante di Venezia ai borghi silenziosi del Sud, dai grandi eventi culturali alle botteghe artigiane, il racconto costruito insieme agli utenti restituisce un’Italia che vive nel presente ma non dimentica le proprie radici: un Paese che ispira, accoglie e si lascia scoprire.

Un risultato che, come evidenziato anche dallo studio condotto da Human Centric Group, è legato alla capacità di Visit Italy di andare oltre le mete iconiche, costruendo narrazioni radicate nelle comunità locali e parlando in modo mirato alle nuove tribù globali del viaggio.

Il dato si inserisce in un contesto che, secondo l’esperienza e i dati raccolti da Visit Italy, mostra come il 75% dei viaggiatori dichiara di utilizzare i social media come principale fonte di ispirazione e informazione nella scelta della meta, mentre l’uso dell’intelligenza artificiale nelle fasi di ricerca e pianificazione cresce in modo esponenziale.