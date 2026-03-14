Da Travelexpo ai festival irlandesi nel TG del Turismo

Nuovo appuntamento comn il Tg del Turismo. Tutti i venerdì alle 20.20 su @CanaleItalia, tutti i giorni sulla Per Caso TV, e online sui siti e sui social di @turistipercaso‬ e‪ @Travelnostop.

La puntata si apre con un focus su Travelexpo, dal 10 al 12 aprile al CDSHotels Città del Mare di Terrasini, in provincia di Palermo: un’occasione per capire come cambia e come si evolve il turismo, con la Sicilia al centro.

Altro appuntamento da segnare in agenda è Crossroads, noto anche come la “Mille miglia del Jazz”. Siamo in Emilia Romagna, dove per cinque mesi, dal 3 marzo fino al 31 luglio, si svolgeranno 70 appuntamenti jazzistici distribuiti in oltre 20 comuni, con 500 musicisti coinvolti.

Un paese europeo che offre un’ampia scelta di festival, tutti assolutamente curiosi, è l’Irlanda! Il calendario è fittissimo. A maggio c’è il May the Fourth Sci-Fi Film Festival, il festival cinematografico di fantascienza per eccellenza in Irlanda, imperdibile per gli appassionati del genere, che si tiene nei luoghi in cui è stata girata la saga di Star Wars. A ottobre il Mayo Dark Sky Festival, pensato per vedere le stelle senza inquinamento luminoso. A novembre si svolgerà l’Allingham Arts Festival: 5 giorni di arti, musica, storia e storytelling, nel Donegal, la Contea del nord-ovest.