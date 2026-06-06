Tg del Turismo da Carrara, Prato, Castello di Miradolo e San Mauro Pascoli

Nuovo appuntamento con il Tg del Turismo! Tra le news di oggi una che riguarda Carrara, la patria del marmo delle Apuane, dove fino al 3 agosto è in programma White Carrara, un festival che celebra il design Made in Italy, e valorizza la città e il territorio con sculture, installazioni ed eventi diffusi in tutto il centro storico. Restando in Toscana, fino a domenica 7 giugno a Prato c’è Seminare Idee Festival, alla sua seconda edizione! Tre giornate di conferenze, dialoghi, incontri e letture a tema: “Desiderio”.

Per i Baby Turisti imperdibile la mostra al Castello di Miradolo, vicino a Torino. Con “C’è oggi una fiaba”, in programma fino al 21 giugno, il castello si trasforma in un regno incantato. La mostra è costruita come un racconto corale in cui la fiaba classica prende forma attraverso le opere di alcuni tra i protagonisti dell’arte moderna e contemporanea, come Kiki Smith, Lucio Fontana, Emilio Isgrò, e si snoda tra le sale del castello e il suo bellissimo parco. Per bambini dunque, ma non solo!

Infine, una notizia che ci mostra in maniera evidentissima che cosa significa globalizzazione. Servendosi dell’intelligenza artificiale, Nature Scientific Reports ha analizzato oltre 400 mila fotografie di interni Airbnb in 80 città del mondo. In questo studio, le immagini sono state considerate indicatori culturali di base, utili per indagare la permanenza dei caratteri locali di fronte alla globalizzazione. L’esito? Gli appartamenti sono più o meno uguali dappertutto. Il pericolo è l’omologazione, la perdità di identità, e la trasformazione dei luoghi in non-luoghi.