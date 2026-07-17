Nel Tg del Turismo spazio a concerti, restauri, Nocturism e Cuba

Nuovo venerdì, nuovo Tg del Turismo, in onda tutti i venerdì alle 20.20 su CanaleItalia, tutti i giorni sulla ‪PerCasoTV‬, e online sui siti e sui social di turistipercaso, Travelnostop.com‬ e Metro Today.it

Tra le Syusy & Patrizio News di oggi, segnaliamo i concerti di musica classica di livello mondiale organizzati da Amiata Music dal 7 agosto al 10 ottobre a Cinigiano, nella Maremma grossetana; e una notizia dall’Abbazia di Santa Maria di Pomposa a Codigoro (Ferrara), di cui il 18 giugno è stato presentato il restauro – concluso – degli affreschi della Chiesa, che è adesso nuovamente visitabile. Ma il restauro è avvenuto – ecco il secondo aspetto d’interesse – rispettando un programma di manutenzione pluriennale. Qui, insomma, non si è aspettato di “inseguire” il danno o il pericolo, ma si è scelto un modo diverso di operare.

Qualche settimana fa, per il centenario della nascita e i dieci anni dalla morte di Fidel Castro, è stata inaugurata a Jesi (Ancona) la mostra: Fidel, storia di un leader. La mostra, a cura di Mauro Tarantino e René González Barrios, si terrà fino al 22 novembre a Palazzo Bisaccioni, ricca di fotografie, documenti, oggetti personali e testimonianze audiovisive. Per l’occasione, potete vedere un estratto da un video che Syusy ha fatto a Cuba, l’ultima volta che ci è stata, qualche anno fa. Un tratto di strada, in camper, verso Varadero… E il filmato intero potete recuperarlo, insieme a tanto altro, su Per Caso TV.

E infine spazio al Nocturism, ovvero il turismo di notte. L’idea è stata della Turchia, che ha lanciato il progetto Night Museums, aprendo venti, tra musei e siti archeologici, alla visita notturna. Adesso ci stanno pensando anche Milano, Roma, Lisbona, Siviglia, Madrid, Praga, Málaga, Tallinn, Parigi e Genova…