Il TG del Turismo torna con Trenord, Lambretta e il bagno di foresta

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Tra le Syusy & Patrizio News di questa puntata, ci sono le gite in treno proposte da Trenord, tra cui quella che prevede l’arrivo a Peschiera del Garda e l’ingresso a Gardaland con tanto di navetta dalla stazione all’ingresso del Parco divertimenti.

Il 14 luglio, all’interno del Parco del Frignano a Fanano (Modena) si svolge “Respirare la Foresta”, una camminata in compagnia della dottoressa Sara Nardini, psicoterapeuta ed esperta di aromaterapia. All’interno della splendida cornice del parco, proporrà esercizi di rilassamento, respirazione e meditazione, per amplificare i benefici dello Shinrin Yoku o Bagno di Foresta, un’antica pratica originaria del Giappone.

Ancora per pochissimo, fino al 12 luglio a Bologna, al Museo del Patrimonio industriale, si può visitare la mostra dedicata alla Lambretta. La Lambretta ha reso possibili viaggi mitici, come quello di Cesare Battaglini, partito da Bologna per il giro del mondo, percorrendo 160.000 chilometri, e di Giancarlo Nanni che per tre volte raggiunse Capo Nord.